Il Paradiso delle Signore: la soap in vacanza fino a gennaio

Per le feste di Natale Il Paradiso delle Signore resta chiuso. Con un cambio di programmazione a Rai ha annunciato che nella settimana che va dal 27 al 31 dicembre 2021, la soap del pomeriggio di Rai1 non andrò in onda con i nuovi episodi. Quindi Il Paradiso delle Signore tornerà con gli episodi inediti e nuovi colpi di scena, solo a partire da lunedì 3 gennaio del nuovo anno, sempre nella fascia oraria che va dalle 15.55 alle 16.35 circa.