“Il paradiso delle signore”, la trama, il cast e i nuovi personaggi della nona stagione

Dal 9 settembre tornano le avventure con tanti nuovi attori e novità Alessandro Alicandri







Siamo tutti pazzi per "Il paradiso delle signore"! La fiction televisiva arrivata a fine 2005 su Rai1 in prima serata è, ormai da molti anni con la sua versione "daily", un appuntamento fisso per milioni di telespettatori ogni pomeriggio alle 16. Quella che vedremo dal 9 settembre sarà una nuova stagione davvero importante, con nuovi equilibri e rivoluzioni anche nel cast. Non troveremo infatti Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che tra i protagonisti principali ha scelto di allontanarsi momentaneamente dalla soap, così come Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) che in queste due ultime stagioni ha avuto un ruolo centrale negli intrighi della serie. E ora, cosa succederà nella nona stagione (la settima del "daily") in onda dal 9 settembre? Ecco i nuovi personaggi e la trama.

I nuovi personaggi

Odile di Sant’Erasmo: Quando arriva a Milano ha circa venticinque anni e alle spalle una vita molto diversa da quella che la attende. Cresce a Ginevra, circondata dall’amore di una famiglia adottiva della buona borghesia. Il padre Guy Leducq ha un’avviata concessionaria d’auto, la madre Amanda è una ex violoncellista che, per amore della famiglia, rinuncia presto alla sua carriera musicale. È una ragazza spigliata, allegra e serena. Quando i genitori adottivi muoiono a poca distanza l’uno dall’altra nella sua esistenza appare Adelaide. Odile scopre così di essere stata adottata e che la sua vera famiglia è quella dei Sant’Erasmo. Una famiglia e consuetudini che fa molta fatica ad accettare.

Enrico Brancaccio: Entra nel mondo del Paradiso avvolto da un alone di mistero. È un Carabiniere amico di Armando Ferraris a trovargli un posto al Paradiso delle Signore. Dovrebbe nascondere la sua identità, raccontare di sé il meno possibile, non rivelare a nessuno di avere una figlia e soprattutto non dovrebbe avere alcun coinvolgimento sentimentale. Ma non è facile o forse è impossibile.

Mirella Vanni: La nuova Venere, 24 anni, è figlia della piccola borghesia cattolica milanese, padre impiegato e madre casalinga. Abbandonata da un uomo che l’aveva messa incinta e allontanata dalla famiglia, Mirella trova ospitalità nella casa-famiglia che segue Marta. Ed è grazie a lei che trova lavoro come venere al Paradiso dove viene subito accolta come un’amica. Ma qual è la vera storia di questa coraggiosa ragazza?

Giulia Furlan: È la nuova stilista della GMM. Giovane, elegante, determinata, ricca di talento, ma già con una buona esperienza. La sua ambizione unita ai conflitti personali irrisolti con Botteri la rendono una valida alleata di Tancredi nell’eterno conflitto con il Paradiso delle Signore.

La trama della nona stagione

Vittorio Conti è in fuga da Milano, mentre Roberto Landi e Marcello Barbieri sono pronti a dare nuovo lustro alle necessità sempre più complesse dei clienti. Per contrastare la concorrente della Galleria Milano Moda, viene messo al centro di un importante progetto creativo Gian Lorenzo Botteri, che deciderà di realizzare una linea di vestiti dedicati al pubblico giovanile. È una scelta rivoluzionaria che avrà parecchi ostacoli, specialmente secondo la visione della nuova stilista Giulia Furlan.

Roberto e Rosa si dedicano alla realizzazione del Paradiso Market mentre Marcello, anche per dimostrare il suo valore ad Adelaide, è alla ricerca di nuovi investimenti in competizione costante con Umberto Guarnieri. In questo conta moltissimo sulla collaborazione del fratello Matteo, senza ancora sapere che è stato proprio lui ad averlo tradito per Guarnieri nell’affare con Hofer.

La squadra delle Veneri, guidate da Irene, ha temporaneamente perso Clara, impegnata in una squadra di ciclismo in Francia, ma vede l’ingresso di una nuova commessa: Mirella, una ragazza madre che non crede più negli uomini. Per amore sospirano sia Agata che Delia, ma i loro desideri sembrano restare illusioni.

L’amore sembra illuminare la sola Elvira, sempre più legata a Salvatore Amato, che deve scontrarsi duramente con il padre contrario alla sua unione a causa di pregiudizi verso i meridionali.

Nel magazzino, accanto ad Armando e ad Alfredo che cerca di nascondere il dolore per la fine della storia con Irene, inizia a lavorare Enrico Brancaccio, un uomo che cerca in tutti i modi di nascondere il proprio passato e che si troverà a dover affrontare un amore che sembra impossibile.

La grande novità a Villa Guarnieri è l’arrivo di Odile, la figlia ritrovata di Adelaide che ha accettato di vivere a Milano per superare il dolore dovuto alla morte dei genitori adottivi. Odile si ritrova al centro di un mondo a lei estraneo, alla ricerca di un equilibrio che possa conciliare la sua vita e le convenzioni che la circondano. A colpirla sono i forti contrasti cui è costretta ad assistere tra Adelaide, Umberto che cerca in ogni modo di riconquistarla, Tancredi ancora pieno di astio verso Vittorio Conti, e la cugina Marta, accusata di aver aiutato Matilde e Vittorio a fuggire.

Per Tancredi ogni occasione è utile per cercare di vendicarsi dell’affronto subito. Lo stesso vale per Umberto, sempre pronto a colpire Marcello. Fino a quando Marta scoprirà le nefandezze del padre, compiendo una scelta che sembra spezzare per sempre la sua famiglia. Per Marta sarà anche il momento di scoprire che il suo cuore può battere ancora per amore.

La famiglia Puglisi trepida per il prossimo matrimonio tra Matteo e Maria, anche se in realtà Ciro è più preoccupato per l’onore della figlia che vive in Francia. Come sempre sarà la saggia Concetta, sempre più impegnata nell’atelier, a trovare la soluzione per far tornare l’armonia in famiglia anche nei momenti più difficili.

Il cast completo