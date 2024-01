“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: a Milano è in arrivo una stella della moda

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 gennaio su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







Un “tornado” sta per sconvolgere la Milano di questi primi giorni del 1965. Da Londra, in questo momento la capitale planetaria dei giovani e della moda, sta per arrivare in Lombardia quella che della città inglese è la regina, come i Beatles sono i suoi re. Si tratta della rivoluzionaria stilista Mary Quant (Caterina Lo Bue), che sta “rivestendo” le donne di tutto il mondo con la sua minigonna. A portarla sotto il Duomo è Leonardo Crespi (Emanuele Turetta), che vuole proporre i suoi capi alla Galleria Milano Moda. Se Flora (Lucrezia Massari) e Matilde (Chiara Baschetti) reagiscono alla chance in modo diverso l’una dall’altra, Irene (Francesca Del Fa) è invece rapidissima a cogliere il valore di questa presenza. Quando Leonardo gliene parla per far colpo su di lei, la capocommessa sa subito cosa deve fare per aiutare il suo Paradiso: avvertire Vittorio (Alessandro Tersigni) perché si faccia venire in mente un’idea per garantirsi l’ospite. E Conti passa all’attacco per convincere Crespi a far cambiare “destinazione” alla Quant. Conti saprà essere convincente? Di certo ci metterà tutto il suo fascino…

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 gennaio)

Delia ha un corteggiatore, ma Botteri scopre che qualcosa in lui non va. Matilde e Vittorio sono sempre più legati. Alle calcagna, però, hanno l’investigatore pagato da Tancredi; la tensione cresce e Matilde ha uno scontro durissimo con Tancredi. Salvo abbraccia l’idea di lanciare la caffetteria anche come night club. Un braccialetto regalo di Matteo crea una incrinatura nel rapporto tra Vito e Maria, proprio quando lui ha adocchiato una casa che potrebbe diventare il loro nido. Rosa trova un lavoro. Marta rimane a Milano.

Le anticipazioni dal 15 al 19 gennaio