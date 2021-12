“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Adelaide all’attacco

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 dicembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Presentata da indossatrici d’eccezione come le Veneri, la prima collezione disegnata da Flora (Lucrezia Massari) riscuote un grande successo e garantisce alla giovane stilista un contratto a tempo indeterminato al Paradiso delle Signore. Ma la ragazza non riesce a gioire. Ancora si chiede quale sia la verità sulla morte di suo padre e ancora dubita di Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi). I due cognati non sono meno turbati di lei: vedono gli atteggiamenti di Flora, le sue mosse, e reagiscono ciascuno a suo modo. Mentre Umberto vive un momento di sbandamento (sappiamo bene che non è indifferente al fascino della ragazza), Adelaide decide di passare all’azione con un piano che mira a fare uscire allo scoperto la giovane Ravasi. Se Flora vuole scavare a fondo nel passato di casa Guarnieri, la Contessa le darà filo da torcere e, soprattutto, le impedirà di agire in segreto.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 novembre al 3 dicembre)

Ora che Tina sa tutto, Agnese decide di troncare la relazione con Armando, perché teme la reazione di Salvatore. Salvatore, però, scopre però tutto della tresca, s’infuria e se ne va di casa: così non ha neanche il problema di “giustificare” con la madre la sua storia con Anna. Flora continua a indagare, ma Adelaide vigila. Gemma è felice, perché Marco lavorerà al Paradiso! Gloria, invece, s’incupisce vedendo la serenità di Ezio con la sua nuova famiglia. Vittorio e Tina sono a un passo dal baciarsi, ma qualcosa li ferma.

Le anticipazioni dal 6 al 10 dicembre