“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Adelaide è ferita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 settembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.05)







Il grande mistero di Adelaide (Vanessa Gravina) viene rivelato: la Contessa ha una figlia, Odile, che ora dovrebbe raggiungerla a Milano. Unico depositario di questo segreto è Marcello (Pietro Masotti), che lo tiene per sé come se il suo cuore fosse la cassaforte più sicura del mondo. Del resto è chiaro che Adelaide ha un posto sempre più speciale nella vita di Barbieri, soprattutto dopo la delusione ricevuta da Ludovica (Giulia Arena). Per questo quando Adelaide riceve la peggiore tra le notizie, ovvero che la figlia non arriverà a Milano, Marcello fa di tutto per consolarla. La Contessa, però, sembra inconsolabile, vuole solo stare da sola… Umberto (Roberto Farnesi) capisce che c’è qualcosa che non va e inizia a chiedersi che cosa stia succedendo ad Adelaide. Il modo brutale con cui Marcello gli impedisce di incontrarla alla Villa, fa capire a Guarnieri che c’è in ballo qualcosa di grosso e un incidente al Circolo lo confermerà. Umberto è decisissimo a scoprire la verità.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 settembre)

Il rilancio del Paradiso delle Signore, colpito dal successo immediato della nuova Galleria Milano Moda, passa per Maria e per la sua abilità di stilista; la ragazza, però, si trova anche a dover fare i conti con un nuovo collega e con la sua famiglia che s'è trasferita a Milano. Vittorio e Matilde, intanto, continuano a “sfiorarsi”: parlano di lavoro, ma forse vorrebbero parlare d’altro. Salvatore cerca di riconquistare Elvira, ma pare proprio che lei non pensi più a lui. Irene finalmente trova la nuova venere che cerca: è Delia, l’amica di Elvira e Clara.

Le anticipazioni dal 18 al 22 settembre