“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Adelaide è inquieta

06 Novembre 2020 | 14:57 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"



Curioso il destino di Adelaide (Vanessa Gravina): c’è sempre un uomo che spunta dal nulla e turba la quieta e complice vicinanza che lei vorrebbe esistesse con Umberto (Roberto Farnesi). Appena ieri quest’uomo era Achille Ravasi (Roberto Alpi), l’avvocato “tornato dal passato” per rovinarle la vita (e ancora oggi le basta sentire il suo nome per tremare…). Oggi l’uomo è Federico Cattaneo (Alessandro Fella). Perché Umberto si dà così tanto da fare per il “figlio del ragioniere”?, si chiede la contessa di Sant’Erasmo. Federico è molto in gamba, questo è certo, ma Guarnieri lo porta in giro con sé, anche al Circolo, con una sollecitudine che sarebbe normale riservare magari a un figlio. E così Adelaide inizia a ragionare, a “indagare”, e c’è una verità che inizia a delinearsi davanti ai suoi occhi… Mentre Adelaide s’interroga fra sé e sé, il legame tra Umberto e Federico fa invece esplodere la rabbia di qualcuno, che decide di affrontare il finanziere con durezza.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 novembre)

Vittorio rintraccia Pietro, ma il nipote è nei guai, e intanto il rapporto tra Vittorio e la cognata Beatrice si complica. Il talento da ciclista di Rocco è conteso tra la squadra di Armando e quella di don Saverio, ma un infortunio “risolve” ogni cosa. Il successo di Gabriella cresce continuamente e attira l’attenzione di una cliente speciale. Agnese e Armando si sentono sempre più vicini, ma lei si fa ancora troppi scrupoli. Stefania è in prova al Paradiso come Venere e si dimostra molto capace: un furto le permetterà di mettersi in mostra.

Le anticipazioni dal 9 al 13 novembre

● Agnese e Armando rompono gli indugi: “sveleranno” a tutti il loro amore.

● Irene mette in atto il suo piano per avvicinare Federico a Stefania, ma il ragazzo darà alla giovane Venere una grande delusione.

● Vittorio fa di tutto per aiutare Pietro, che potrebbe finire in riformatorio per il furto al Paradiso. La decisione del giudice è sorprendente…

● Pietro va a lavorare proprio al grande magazzino. Ma continua a fare guai e Armando e Rocco ci vanno di mezzo.

● Gabriella è in crisi: troppo successo!