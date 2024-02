“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Adelaide si scopre gelosa di Marcello

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 febbraio al 1° marzo su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







Le anticipazioni dal 26 febbraio al 1° marzo

Il rapporto tra Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello (Pietro Masotti) si fa ancora più complicato. Questa volta, però, il “cuore” che piange e dubita è quello della contessa. Non si capacita del fatto che, da quando è ritornata a Milano, Barbieri non l’abbia ancora cercata. La situazione si complica quando Adelaide si accorge della sintonia che c’è tra Marcello e Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), e peggiora radicalmente quando i due ragazzi s’improvvisano modelli per presentare la nuova collezione del Paradiso: per la contessa è una vista insostenibile! E per fortuna che non sa quel che Marcello dice di lei proprio a Rosa…