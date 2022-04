“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Adelaide va all’attacco di Flora

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all’8 aprile su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Non ha avuto una grande idea Umberto (Roberto Farnesi) quando ha deciso di donare a Flora (Lucrezia Massari) quel bellissimo paio di orecchini. Non solo la stilista, già in difficoltà nel gestire il suo amore per Guarnieri, è rimasta ulteriormente spiazzata dal gesto del commendatore: un forte turbamento, infatti, prende anche Adelaide (Vanessa Gravina) quando nota i gioielli, ed è naturale che cominci a indagare. Flora inizia ad accarezzare l’idea di andarsene da Villa Guarnieri, e anche Ludovica (Giulia Arena) cerca di convincerla del fatto che sarebbe la cosa migliore da fare. Ma la situazione precipita quando la scaltra Adelaide scopre la verità e affonda un colpo ai danni di Flora facendole capire di sapere tutto su lei e Umberto. Improvvisamente, dunque, la Ravasi si sente all’angolo e nel panico chiede aiuto a Umberto: ci pensi lui a tranquillizzare la contessa! Umberto sfodera tutta la sua arte di fascinatore e riesce a placare Adelaide e a convincere Flora a rimanere. Tra le due donne sembra tornare il sereno. Ma per quanto?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 marzo all’1 aprile)

Gemma è sempre più lontana da Stefania, ma in famiglia nessuno sa nulla. Stefania è disperata per questa rottura e lascia la redazione per allontanarsi da Marco. In gran segreto Salvatore progetta di andarsene da Milano, ma Anna pensa che lui voglia lasciarla e Marcello si arrabbia appena lo viene a sapere. Dante vuole sabotare la lotteria organizzata dal Paradiso; ma all’ultimo… Flavia confessa di essere stata lasciata dal marito e di non avere più una lira: troverà l’aiuto di Torrebruna e nuovo affetto da Ludovica. Marco e Stefania si baciano.

