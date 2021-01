“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Agnese sta per crollare

15 Gennaio 2021 | 14:57 di Enrico Casarini

Tutto è diventato cupo in casa Amato. In poco tempo la presenza di Giuseppe (Nicola Rignanese) si è fatta scomodissima e la prima a subirne le conseguenze è Agnese (Antonella Attili), che si sente costretta a ricambiare vita. Le era costato tanto prendere la decisione di lavorare al grande magazzino: ora decide di mollare tutto per seguire la volontà di Giuseppe. Proprio mentre Agnese sembra annichilita, Salvatore (Emanuel Caserio) dice “basta” a questa situazione e affronta il padre con tutta la grinta che ha. La scelta del ragazzo è così estrema che lo porterà ad andarsene di casa suscitando la preoccupazione di Armando (Pietro Genuardi). Ma c’è un’altra persona che si prende a cuore la causa di Salvatore, ed è Gabriella (Ilaria Rossi), che si ritrova al suo fianco in difesa di Agnese. Ma sono solo le sorti della sua sarta preferita a preoccuparla? Capiremo presto che c’è altro in gioco, perché Gabriella inizia a vacillare nel rapporto con Cosimo (Alessandro Cosentini).

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 gennaio)

Il ritorno di Giuseppe raffredda il rapporto tra Armando e Agnese. Umberto è nei guai per la proposta di Bergamini, che oltre tutto indaga sulle sorti di Ravasi. Gabriella è turbata per la lettera mai ricevuta da Salvatore: vorrebbe dimenticare tutto, ma intanto mente a Cosimo. Salvatore ha il morale sotto i piedi e si sfoga con Laura. Clelia si sente male, ma tranquillizza Luciano. Irene deve lasciare il “nascondiglio” nel Paradiso, ma Rocco si offre di aiutarla a trovare un nuovo alloggio. Vittorio e Beatrice si avvicinano sempre più.

Le anticipazioni dal 18 al 22 gennaio

● Rocco si ritrova diviso tra Irene e Maria, tornata dalla Sicilia e sospettosa.

● Beatrice capisce di essere troppo vicina a Vittorio e prova a far sì che la situazione non “degeneri”.

● Luciano è sempre più preoccupato per Clelia. Tra loro sta per succedere qualcosa di clamoroso…

● Adelaide è sgomenta di fronte ai rapporti tra Umberto e Bergamini senior: teme per gli affari di famiglia.

● Umberto deve tenere in piedi la relazione con Bergamini, ma il destino ha piani imprevedibili per la loro “alleanza”.