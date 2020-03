“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: al cuore non si comanda

13 Marzo 2020 | 16:42 di Enrico Casarini

Il disastro dei Cattaneo assume contorni sempre più dolorosi. Del resto è impensabile che passi senza enormi conseguenze l’affiorare di una verità sconvolgente come quella sull’identità del padre di Federico (Alessandro Fella). Con la forza che solo una madre può avere, Silvia (Marta Richeldi) ha sempre tenuto segreto il suo fatale incontro con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Ora però Luciano (Giorgio Lupano) sa. E per quanto possa essere l’uomo più buono e serio del mondo, e ami Federico da vero padre, non può non sentire in lui rompersi qualcosa. Che fare dunque? Provare a rimettere insieme i cocci, fare buon viso a cattivo gioco, tacere con Federico (già turbato dal nuovo “clima” in casa)… Fare anche piccoli gesti di distensione, come cenare fuori per il compleanno di mamma Silvia. Al ristorante, però, i Cattaneo si trovano a pochi tavoli di distanza da Clelia (Enrica Pintore) ed Ennio (Tommaso Basili), e questa situazione fa scattare qualcosa. Luciano e Clelia si inseguono con gli sguardi. Con gli occhi si parlano, si intendono. Capiscono che forse è il momento di mettere il loro amore davanti a tutto. In loro c’è ancora qualche dubbio, ma presto Clelia, andando a un appuntamento con Ennio, sentirà di essere sulla strada sbagliata e correrà invece da Luciano.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 marzo)

La vicenda del bimbo “ritrovato” ha avvicinato ancora di più Angela e Riccardo: tra loro si accende un fuoco importante. Adelaide non sa scegliere tra Umberto e Achille: Guarnieri è così preso dagli affari che sembra irraggiungibile; Ravasi, invece, l’accoglie subito tra le sue braccia e annunciano addirittura le nozze… Ma cosa vuole davvero Ravasi? Umberto rimane sconvolto dalla notizia del matrimonio. Marina ha deciso di andare a Roma e Rocco può darle solo un ultimo bacio. Marta e Vittorio sono sconvolti da una scoperta.

Le anticipazioni dal 16 al 20 marzo

● Riccardo ha scelto: tra Ludovica e Angela, darà il suo cuore alla Venere. Ma Ludovica ha in serbo per lui una “brutta” sorpresa, studiata con Adelaide.

● Angela è angosciata dalla piega presa dalla relazione con Riccardo: non si sente all’altezza di una simile famiglia. Ma il giovane è innamorato e il padre Umberto sta dalla loro parte.

● Gabriella è travolta dalle critiche sulla nuova collezione.

● Rocco è tristissimo: Irene prova a riavvicinarsi come amica.

● Marta e Vittorio ricevono l’esito degli esami: lei non potrà avere mai figli.