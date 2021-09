“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: altissima tensione

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 settembre all’1 ottobre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Vittorio (Alessandro Tersigni) ha fatto una bella scoperta: i bozzetti dimenticati da Flora (Lucrezia Massari) al Paradiso delle signore gli “dicono” che potrebbe essere lei la nuova stilista per il grande magazzino e dunque le propone un’assunzione. La figlia di Ravasi ci pensa un po’ e infine accetta. Tutti contenti? Beh, non proprio. In sartoria, per esempio, la tensione è altissima. Non è certo la timida Maria (Chiara Russo) che si lamenta: è Agnese (Antonella Attili), appena nominata ufficialmente responsabile della struttura, che si ritrova subito in rotta di collisione con la “americana” e non ha remore nel far sentire il proprio scontento, sicché Vittorio dovrà gestire un conflitto che si annuncia caldissimo. Anche Adelaide (Vanessa Gravina) è preoccupata: sospetta che Flora le nasconda qualche cosa… E in effetti vedremo saltar fuori una lettera del terribile avvocato, di cui Flora parlerà con Vittorio. Che cosa ci sarà scritto?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 settembre)

Presentata con successo la sua ultima collezione, Gabriella si offre di rimandare la partenza per Parigi quando sa che il suo sostituto ha dato forfait. Vittorio, però, la tranquillizza: può partire. Da New York arriva a Milano Flora, la figlia di Ravasi; Adelaide e Umberto sono preoccupatissimi: perché è qui? Cosa vuole? Tina confessa a Gabriella che il suo matrimonio con Sandro è finito da tempo. A sua volta, Tina deve ricevere un segreto da suo padre Giuseppe. Ludovica si dimette da vice-presidentessa del Circolo.

Le anticipazioni dal 27 settembre all’1 ottobre