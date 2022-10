“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: amarsi all’ombra di occhi indiscreti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 ottobre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Casa Colombo-Zanatta continua a essere bersagliata da mille problemi. Mentre Gloria (Lara Komar) ritrova l’incarico da capocommessa al Paradiso delle Signore, Ezio (Massimo Poggio) continua a darsi da fare per ottenere l’annullamento del matrimonio con lei, e addirittura chiede aiuto ad Adelaide (Vanessa Gravina)... Questo antico amore, però, pesa come un macigno sul suo presente al fianco di Veronica (Valentina Bartolo), e basta un nulla perché sconquassi nuovamente la situazione. Ciò che succede ora, però, non è un “nulla”: è un vero problema... In una presentazione di La madre ritrovata, il romanzo di Stefania (Grace Ambrose) che tanto ha fatto perché si facesse chiarezza sulla posizione di Gloria, i giornalisti sembrano trovare nuovo interesse sul legame tra la Moreau e Colombo, e iniziano a far domande. A questo punto Ezio capisce che deve sviare l’attenzione dal rapporto con Veronica. Un giornalista, però, è particolarmente curioso e raccoglie informazioni a sufficienza per convincersi del fatto che la relazione tra Ezio e Veronica meriti un articolo. Terrorizzata dalle conseguenze che avrebbe l’uscita della storia su un giornale, Stefania chiede l’aiuto di Marco (Moisé Curia): può mettere a tacere il collega?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 14 ottobre)

Il crollo della diga del Vajont (avvenuto il 9 ottobre nel 1963, ndr) spinge Adelaide e Umberto a organizzare una raccolta di fondi al Circolo: “lavorare” nuovamente insieme potrebbe riavvicinarli? Anche Vittorio si dà da fare per aiutare le vittime del disastro: da buon pubblicitario crea una campagna per spronare ad aiutarle, ma l’idea che ha trovato fa arrabbiare Matilde. Flora critica duramente i bozzetti di Maria. Veronica cerca di superare il suo imbarazzo nei confronti di Gloria invitandola a cena: non è una grande idea…

Le anticipazioni dal 17 al 21 ottobre