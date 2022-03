“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: amicizia al capolinea?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 marzo all’1 aprile su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Il vento delle passioni soffia fortissimo anche dentro la caffetteria. Non solo l’impresa commerciale di Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) potrebbe concludersi malamente, però: per questioni di cuore potrebbe finire anche la loro amicizia, tra litigi e incomprensioni. Salvatore sta accarezzando l’idea di costruirsi una nuova vita lontano da Milano. Come non ha sbandierato il dolore che ha sentito per il rifiuto di trasferirsi a Milano della figlia di Anna (Giulia Vecchio), così anche ora sta ragionando in gran segreto, tanto che la stessa Anna inizia a sospettare che il loro rapporto sia in crisi. Marcello viene per caso a sapere del progetto del socio, e quindi si arrabbia moltissimo. D’altra parte, questo per lui è un momento già terribile, visto che s’accorge del fatto che Ludovica (Giulia Arena) e Torrebruna (Fabio Fulco) sembrano sempre più allineati, e la sua gelosia sta crescendo a vista d’occhio. Ludovica, oltre tutto, si sta riscoprendo vicina a sua madre, e sappiamo che questo non agevola il suo legame con il ragazzo… La caffetteria ha costruito il suo successo sull’affabilità dei suoi due proprietari: crollerà a causa di questi silenzi tra loro?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 marzo)

Flora apre il suo cuore a Umberto e gli dice che lo ama: lui è sbigottito… E naturalmente non dice nulla ad Adelaide. Anna è perplessa sul suo futuro con Salvatore. Al Paradiso, la convivenza tra Vittorio e Dante è sempre più complicata. Romagnoli, intanto, conquista Beatrice: i due si baciano. Stefania ritrova un rapporto con papà Ezio, ma le cose con mamma Gloria vanno in tutt’altro modo: fra loro ci sono solo parole dure. Gemma scopre che Marco aveva dato rifugio a Stefania nella villa dei Guarnieri e s’arrabbia.

Le anticipazioni dal 28 marzo all’1 aprile