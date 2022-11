“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Anna, tra noi è finita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all’11 novembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

La vita di Salvatore (Emanuel Caserio) cambia bruscamente: il ritorno di Quinto (Cristiano Caccamo) gli fa dire addio ad Anna (Giulia Vecchio) per lasciarla libera di cominciare una nuova vita. Ora, però, che ne sarà di Salvatore? Apparentemente è tranquillo, ma dentro è devastato dal dolore. Le ragazze del Paradiso lo capiscono e cercano di stargli vicine; tra tutte, è Elvira (Clara Danese) che più si dà da fare… Purtroppo il nostro ragazzo non gradisce questa “intromissione” e non si trattiene dal mostrarlo. Sicché ora le persone clamorosamente giù di morale sono due: il barista e la Venere, e Irene (Francesca Del Fa) si prodiga per ricucire lo strappo tra loro. Salvatore, però, ha ben chiaro il suo passo successivo: andrà a Londra a trovare Agnese (Antonella Attili) e Tina (Neva Leoni). Con mamma e sorella forse riuscirà a dimenticare sua moglie. Prima di partire, però, sa che deve “chiudere i conti” con qualcuno…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 ottobre al 4 novembre)

Anna svela a Salvatore di aver scoperto che Quinto è vivo; la notizia sconvolge la vita di Salvatore, che un giorno si trova di fronte, inaspettatamente, il papà della piccola Irene. Ezio dice a Gloria di essersene andato da casa. Armando trova una foto di Maria nel portafogli di Vito: chi è, dunque, questo Lamantia? Cosa vuole? Maria, nel frattempo, è sempre nel mirino di Flora: il loro scontro è uno dei fronti sui quali infuria la guerra tra Adelaide e Umberto, guerra che coinvolge anche Matilde e Vittorio, che si trovano sempre più vicini.

Le anticipazioni dal 7 all’11 novembre