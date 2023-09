“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: ansia da debutto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 ottobre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.05) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Si avvicina il momento della riscossa del Paradiso delle Signore sulla giovane e aggressiva rivale Galleria Milano Moda: sta per aprire il nuovo reparto per uomo, e tutti sperano che rilanci il grande magazzino. Oltre la facciata dell’entusiasmo, però, c’è tanta, comprensibile ansia. Irene (Francesca Del Fa), per esempio, deve risolvere due questioni. Da una parte deve misurarsi, come tutte le veneri, con un problema: come si dovranno comportare con i clienti uomini? Dall’altra parte, il suo ruolo di capocommessa le dà la responsabilità di scegliere la venere che sarà a capo del reparto… Anche Vittorio (Alessandro Tersigni) è in frenetica attività, cercando di mettere a segno un colpo pubblicitario. Anzi, un gran gol: vuole, infatti, che i nuovi signori clienti del Paradiso siano accolti da un super campione di calcio come Gianni Rivera, che non pare però così facile da convincere…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 settembre)

Diletta è tornata nella vita di Vittorio e pare avere intenzione di conquistarlo, turbando Matilde che s’era riavvicinata a Conti; la giornalista, però, ha anche qualcosa di prezioso: un dossier su Tancredi… Adelaide cerca di “rimettersi in piedi” dopo la disavventura con la figlia e Umberto tenta di aiutarla; Flora, invece, fa una gaffe che danneggia la contessa. Marcello scopre cose importanti su Matteo, il quale continua a turbare Maria. Cresce la curiosità su Tullio, il nuovo fidanzato di Elvira: ma esisterà davvero?

Le anticipazioni dal 2 al 6 ottobre