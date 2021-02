“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Armando “assediato”

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 1° al 5 marzo su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Armando (Pietro Genuardi) vive giorni molto complicati. La guerra mai dichiarata con Giuseppe (Nicola Rignanese) procede tra screzi sul lavoro e apparenti gesti distensivi di Amato nei confronti della moglie Agnese (Antonella Attili) che costringono il capomagazziniere del Paradiso ad abbozzare per non danneggiare la donna. Non bastasse questo, Marcello (Pietro Masotti) finalmente parla ad Armando dei suoi guai con il Mantovano (Mariano Riccio), ma il suo racconto non è proprio “cristallino”. E comunque Armando è trascinato nella vicenda anche da Ludovica (Giulia Arena), che non trova di meglio da fare, per sfuggire al malvivente, che rifugiarsi a casa Ferraris. Armando è protettivo nei confronti della ragazza, ma si sente anche in dovere di dirle di non giocare con i sentimenti di Marcello. Purtroppo il peggio per Ludovica deve ancora arrivare. Il Mantovano, infatti, la tiene nel mirino e decide di colpirla proprio nel suo rifugio.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 febbraio)

Umberto dice a Marta la verità su Federico. Lei la prende male e decide di andare a Parigi da Riccardo. Gabriella, tornata dal viaggio di nozze, lavora a un abito dal taglio “rivoluzionario”. Dora rinuncia all’incarico di capocommessa in favore di Irene. Maria è senza casa e rischia di tornare in Sicilia, ma Giuseppe ha un’idea: vivrà nell’appartamento delle ragazze; Rocco ne è felice, Irene no… Anna, la cugina di Gabriella, torna a Milano. Vittorio fa un colloquio con Gloria, una donna misteriosa che potrebbe essere perfetta come capocommessa.

Le anticipazioni dal 1° al 5 marzo

● Gloria è la nuova capocommessa.

● Giuseppe vede che Rocco e Maria si avvicinano sempre più: il suo piano funziona.

● Umberto si scusa con Vittorio e Federico per gli effetti dei suoi comportamenti sulle loro vite.

● Maria cambia look e stupisce sia Rocco sia Irene (sempre più gelosa).

● Anna viene assunta come Venere.

● Vittorio decide di puntare sul nuovo stile british proposto da Gabriella. Dietro alla scelta c’è anche il consiglio di Beatrice.

● Ernesta arriva al Paradiso. Quando Gloria la vede…