“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: arriva la figlia della Contessa

Le anticipazioni della settimana dal 9 al 13 settembre

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) se n’è andato. "Il Paradiso delle signore" no. La soap che ci riporta nella Milano del Boom economico (siamo arrivati al settembre 1965) torna con una nuova stagione. Stagione che prende le mosse dalle sconvolgenti vicende viste nelle ultime puntate di maggio. Cos’era successo? Ricordiamolo in poche parole. Per sfuggire alla denuncia di Tancredi (Flavio Parenti) e continuare a vivere il loro amore, Vittorio e Matilde (Chiara Baschetti) sono andati ad Amsterdam e il grande magazzino è stato affidato a Roberto (Filippo Scarafia) e Marcello (Pietro Masotti). Scagionato da ogni accusa e riconciliatosi col fratello, anche Matteo (Danilo D’Agostino) ha lasciato Milano per amore ed è andato a Parigi con Maria (Chiara Russo). Il perfido disegno di Umberto (Roberto Farnesi) contro Marcello ha sì ridotto quasi in miseria Barbieri, ma Adelaide (Vanessa Gravina) ha confermato la sua fiducia nell’ambizioso giovane, mentre Flora (Lucrezia Massari) ha lasciato Guarnieri, nauseata dal suo comportamento.

Che cosa ci aspetta adesso? Tanto per cominciare, incontriamo finalmente la figlia non più segreta di Adelaide, ovvero quell’Odile (Arianna Amadei) di cui avevamo solo sentito parlare lo scorso anno. Dopo la morte dei genitori adottivi, la ragazza s’è trasferita da Ginevra a Milano. Se per lei è il momento di ritrovare le radici, a Villa Guarnieri non c’è alcun entusiasmo nel rivangare un certo passato…