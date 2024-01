“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: attenti a questi due

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 12 gennaio su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







Nel novero delle coppie tormentate e incompiute che punteggiano questa stagione di Il Paradiso delle Signore non dobbiamo dimenticare Matteo (Danilo D’Agostino) e Maria (Chiara Russo). In effetti è difficile capire che cosa stia succedendo tra i due, se attrazione ci sia o non ci sia. Quando Vito (Elia Tedesco) fa una visita a sorpresa a Maria per portarla a vedere una casa che potrebbero acquistare, il suo sguardo è catturato dal braccialetto che Matteo ha regalato a Maria e lei lo liquida con una storia inventata. Purtroppo questo gioiello è destinato a creare problemi. Vito dopo lo nota nell’ufficio di Matteo e non può non avere ulteriori sospetti… Questo episodio fa arrabbiare Maria, che accusa Matteo di aver lasciato volontariamente il braccialetto in bella vista. Da qui, Maria decide di mettere un punto alla sua “relazione” con Matteo e lo fa davanti ai suoi occhi con un gesto plateale nei confronti di Vito. Basterà a sistemare le cose tra loro?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 5 gennaio)

Un giornale insinua che il matrimonio di Tancredi e Matilde sia finito, e Tancredi litiga nuovamente con Vittorio. Salvatore aiuta Elvira a riparare l’auto del padre e lei lo ringrazia in modo affettuoso: il ritorno di Tullio a Milano, però, deprime l’Amato. Adelaide conosce Rosa. Matteo presenta sua madre alle veneri e a Maria. Maria intanto aggira le domande di Vito su Matteo…Marcello suggerisce a Salvatore di organizzare serate musicali in caffetteria. Tancredi ingaggia un investigatore. Marta riceve brutte notizie dagli Usa.

Le anticipazioni dall’8 al 12 gennaio