“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: attenti a questi due

Non c’è niente da fare: il legame tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti) è più forte di ogni cosa. Magari non sarà amore, ma è chiaro che le loro anime sono comunque gemelle, perché “sentono” la vita all’unisono. E nella loro vita il lavoro ha un peso importantissimo, tanto che non riescono a non aiutarsi, nonostante la guerra tra i loro grandi magazzini sia aperta. Questa volta è Vittorio che offre a Matilde il suo aiuto per progettare uno slogan che accompagni la Galleria Milano Moda in una collaborazione col consolato giapponese a cui lei e Tancredi (Flavio Parenti) tengono moltissimo. Quando però Matilde dice a Tancredi dell’aiuto di Vittorio, la reazione del marito non è entusiastica, tanto che decide di escludere Matilde da una decisione sul progetto che sarebbe toccata a lei. E ora Matilde da chi andrà a cercare consolazione e comprensione? Da Vittorio, naturalmente.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 ottobre)

Salvatore vede Tullio, il nuovo fidanzato di Elvira, e capisce che tra loro “non c’è gara”. Adelaide ha preso due decisioni: andrà a Ginevra a trovare sua figlia (e non si dà una data di ritorno) ed esorta Flora a trasferirsi a villa Guarnieri con Umberto. E Marcello? È molto turbato… Ma Adelaide ha qualcosa in serbo per lui. Vittorio e Roberto devono sistemare alcune irregolarità contabili del Paradiso; per prima cosa, però, devono trovare un contabile che sostituisca Vito, e Marcello ne approfitta per proporre Matteo.

Le anticipazioni dal 16 al 20 ottobre