“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: attento Marcello!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 marzo su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00)







Alle spalle di Marcello (Pietro Masotti) s’è scatenata una tempesta e lui non se ne accorge. È questione di soldi e di cuore: difficile immaginarsi una situazione peggiore. Sappiamo del piano diabolico di Umberto (Roberto Farnesi) per abbattere Barbieri. Ha costruito l’esca di un “business” da farsi a Francoforte coi soldi del Paradiso e l’aiuto di un imprenditore tedesco: l’acquisto di un edificio da trasformare in un grande magazzino. Ma l’imprenditore è uno spiantato tenuto “a galla” da Umberto e pronto a fuggire coi soldi del Paradiso. E poi c’è il ruolo ambiguo di Matteo (Danilo D’Agostino): ricattato da Umberto, è il “compare” che dovrà togliere ogni dubbio a Marcello. Comunque Barbieri ha “abboccato” e quando Vittorio (Alessandro Tersigni) non accetta di seguirlo, chiede aiuto ad Adelaide (Vanessa Gravina) nonostante si senta ormai lontano da lei. Come reagirà la contessa, ora gelosissima del rapporto di Pietro con Rosa (Nicoletta Di Bisceglie)? Nel frattempo, Matteo inizia a fare i conti con la sua coscienza…

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 marzo)

Matteo va in Germania per tranquillizzare Marcello sul suo potenziale socio. Tullio è adirato con Elvira perché ha perso un anello dono della madre di lui; Salvo lo ritrova e cerca di far vedere a Elvira i lati “oscuri” del suo rapporto con Tullio. Vito bacia Maria durante un’intervista e il cuore di lei si riempie di nuovi dubbi. Marta e Adelaide tornano a Milano per l’inaugurazione della casa-famiglia (dove Marcello non si fa vedere…). Rosa dice alla madre Wanda di fare la giornalista, poi però le svela la verità e la signora non la prende affatto bene.

Le anticipazioni dal 18 al 22 marzo