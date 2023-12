“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: autoritratto di Rosa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda nel prossimo anno Enrico Casarini







La chiusura natalizia di Il Paradiso delle Signore (l’ultima puntata va in onda venerdì 22 dicembre e torneremo al nostro grande magazzino martedì 2 gennaio) dà l’occasione per soffermarsi su uno dei volti nuovi di questa stagione. È quello di Nicoletta Di Bisceglie, che interpreta Rosa, la nipote preferita di Armando (Pietro Genuardi). Giunta a Milano per fare l’insegnante, Rosa s’è rivelata una ragazza abbastanza complicata e non troppo fortunata. Ora, però, è entrata provvisoriamente nella squadra delle veneri. Potrà bastare per ridarle sorriso e serenità? Forse c’è qualcuno che lo spera più di altri: Marcello (Pietro Masotti) sembra fin troppo “litigarello” con lei… Che ragazza sia Rosa, la sua interprete Nicoletta lo ha ben chiaro e lo sintetizza in quattro parole: «Tosta, comprensiva (anche se per ora appare “maestrina”…), intraprendente (cambierà tanto nella sua vita!) e flessibile. Flessibile come sono stata io, che a 18 anni ho capito che non era più la danza classica a farmi felice nel mondo artistico e mi sono innamorata della recitazione. Così anche Rosa, partita per fare l’insegnante, apprezzerà il cambiamento che incontrerà, forse anche perché per la prima volta si sentirà amata da chi la circonda. A partire, ovviamente, da zio Armando! Pietro Genuardi mi ripete sempre che sono la “sua” nipote preferita. L’altro giorno sul set, però, gli ho risposto “per le rime” dicendogli che si fa presto a dire così: sono l’unica nipote di Armando!». Parlando di affetti, è naturale chiedere lumi sul rapporto tra Rosa e Marcello: che cosa succederà? «Non lo sappiamo ancora neppure noi attori» dice Nicoletta «e chissà se riusciremo a capirlo davvero entro la fine di questa stagione»