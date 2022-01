“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: c’è una donna di troppo tra noi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 gennaio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Quello che appariva come un progetto meraviglioso, destinato a fortificare una famiglia finalmente ritrovata, si sta improvvisamente rivelando un incubo. Ora, col famoso “certificato di morte” in pugno, non sono più le difficoltà burocratiche a mettere in pericolo l’organizzazione del matrimonio di Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo), ma un’idea che si è conficcata nella mente della Zanatta: che cosa c’è tra il suo futuro marito e Gloria (Lara Komar)? Meglio: che cosa c’è ancora?… In fondo Veronica sa già tutto, ma l’atteggiamento di Ezio e della capocommessa del Paradiso delle Signore continua ad alimentare il fuoco della sua gelosia. E le fa compiere dei gesti pazzeschi: fruga tra le cose di lui (che puntualmente la sorprende) e s’intrufola in casa della Moreau (e trova qualcosa che non dovrebbe trovare)… Veronica ed Ezio non possono che arrivare a un chiarimento, e un chiarimento ci sarà anche con Gloria. Ma ci sono spiegazioni che non spiegano tutto e possono avere conseguenze disastrose.

Vittorio riceve una proposta per il Paradiso dagli Stati Uniti, ma ci sono molte cose che non vanno. Irene ha bisogno di soldi; quando Maria scopre che sta cercando una coinquilina si arrabbia. Flavia minaccia Ludovica: se non lascia Marcello, perderà tutto. Lei però è pronta a ogni sacrificio per difendere il suo amore. Gloria lascia a Ezio un braccialetto: è per Stefania, ma lui non sa se darglielo. Umberto scrive a Flora per dissipare ogni dubbio su Ravasi, e lei decide di rimanere a Villa Guarnieri. A sorpresa Dante si ripresenta al Paradiso.

