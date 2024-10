“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: c’è una spia tra di noi?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 ottobre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







Un grave sospetto turba l’operosa serenità del Paradiso delle Signore. Tutto comincia con una “intuizione” di Botteri (Luca Ferrante). Durante una discussione con la Furlan (Marta Mazzi), lo stilista del Paradiso rimane colpito da alcune parole della sua concorrente della Galleria Milano Moda. Riflettendo su quanto ha detto l’arci-rivale, Botteri si convince che nel Paradiso ci sia una spia che lavora per il “nemico” e quindi ne parla nel grande magazzino. La situazione si fa subito tesa e presto ha uno sviluppo. Armando (Pietro Genuardi) vede Matteo (Danilo D’Agostino) parlare fitto fitto e di nascosto con Umberto (Roberto Farnesi), così pensa bene di informare Marcello (Pietro Masotti). Marcello sbigottisce: da poco suo fratello gli ha raccontato del suo grande e gioioso progetto di vita condiviso con Maria (Chiara Russo), e dunque com’è possibile che nel frattempo abbia anche tramato alle sue spalle per rovinarlo? È il momento di indagare. E prendere decisioni importanti.

Clara torna al Paradiso con un’idea che solleva un polverone: non si farà più allenare da Alfredo, ma seguirà i consigli del suo tecnico francese (con cui il rapporto non è stato solo “sportivo”…). Odile inizia a lavorare alla GMM. C’è tensione tra Concetta e Ciro. Botteri si accorge che alcuni bozzetti sono scomparsi… Roberto pensa che sia ora che lui e Mario vadano a convivere. Un’idea geniale di Adelaide risolverà la “gara” per aggiudicarsi il contratto con il consorzio Costa Smeralda. Marta ed Enrico decidono di uscire insieme, ma l’appuntamento salta.

