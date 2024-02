“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: cercasi fidanzata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 febbraio su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Nel valzer delle coppie che si danza attorno al Paradiso delle Signore, c’è qualcuno che sta saltando troppi “turni di ballo”. Questo è ciò che pensano i suoi amici. Il qualcuno è Armando (Pietro Genuardi), e sono Marcello (Pietro Masotti) e Salvatore (Emanuel Caserio) che sentono il “dovere” di trovargli una nuova fiamma. Come sappiamo, il cuore del signor Ferraris ha palpitato per due donne. La moglie Emma è scomparsa giovane e lui, per ricordo, ne ha tenuto la fede al collo per anni; la decisione di riporla è venuta quando il legame con Agnese Amato (Antonella Amato) s’è rivelato solido. Una solidità messa alla prova dalla decisione di Agnese di rimanere a Londra. Armando, invece, ha scelto Milano e quella solitudine che i suoi due pupilli ora, a sua insaputa, vogliono far terminare. A fianco di Marcello e Salvatore si schiera Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), e il suo ruolo si fa così importante che Marcello inizia a guardarla con altri occhi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 febbraio)

La collaborazione tra Marta e Vittorio sul progetto della casa-famiglia suscita la gelosia di Matilde, che non manca di farlo capire a Conti. Umberto cerca di ricomporre la frattura con Flora. Agata si convince che potrebbe nascere qualcosa tra lei e Roberto, e quindi cerca di capire se anche lui sia “interessato”. Rosa vuole lasciare l’appartamento di Marcello, ma è da lui sempre più impressionata. Matteo cede a Umberto, ma questi lo stupisce col suo comportamento di fronte alla malattia di sua madre.

Le anticipazioni dal 12 al 16 febbraio