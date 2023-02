“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: che cos’è successo a Gemma?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 febbraio al 3 marzo su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Non c’è pace in casa Colombo. Ogni giorno porta una complicazione che sembra più grande di quelle che l’hanno preceduta. Quando si pensava che Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) dovessero affrontare un complicatissimo “momento dellaverità” rivelando a Veronica (Valentina Bartolo) la verità sul loro rapporto, esplode un nuovo problema. Gemma (Gaia Bavaro) si sente male, perde i sensi e dev’essere ricoverata. È ovvio che questa situazione faccia pensare bene a Ezio di rimandare il chiarimento con Veronica. Questo vuol dire che di nuovo tra lui e la Moreau stia finendo tutto? No: Colombo le giura eterno amore. Ma adesso non può proprio parlare. Anche perché Veronica già deve ricevere (mettendo in campo tutte le doti di persuasione che può avere una madre) una confessione sconvolgente da Gemma. Quando poi le cose saranno chiare, Ezio sentirà come suo nuovo primo dovere quello di mettere qualcuno di fronte alle sue responsabilità, volente o nolente.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 febbraio)

Umberto e Ferdinando vogliono usare Costa per danneggiare la reputazione di Marcello ed escluderlo dal Circolo. Peccato che Marcello reagisca in modo inatteso all’atteso passo falso dell’amico e così si guadagni anche l’ammirazione di Adelaide. La giornalista Diletta D’Ambrosio si presenta al Paradiso per intervistare Vittorio: i due hanno un trascorso in comune. Gloria vuole che Veronica sappia la verità sul legame ritrovato tra lei ed Ezio: lui tentenna, ma poi… Roberto scopre qualcosa di inquietante su Carlos.

Le anticipazioni dal 27 febbraio al 3 marzo