“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: che scandalo… per un abito

Il lancio dell’abito disegnato da Gabriella (Ilaria Rossi) seguendo il nuovo stile che viene dall’Inghilterra, è fissato per l’8 marzo, giorno della Festa della Donna. Apriti cielo! Si scatena un putiferio. I giornali stroncano l’abito, tante signore protestano in nome della sobrietà perduta, e perfino Irene (Francesca Del Fa) viene sgridata dal padre per averlo indossato per la campagna pubblicitaria… Vittorio (Alessandro Tersigni) inizia a preoccuparsi, perché le critiche stanno danneggiando seriamente le vendite. E poi lui è un uomo che guarda al futuro, che sa che non si vive solo facendo “ciò che si è sempre fatto”. Passa al contrattacco, dunque: affiancato da Gabriella, decide di spiegare la loro scelta con un’intervista sul giornale. Non solo: invita tutte le donne a far sentire la loro opinione mandando un telegramma. Ed è proprio un telegramma che gli giunge da Marta (Gloria Radulescu) a dargli la forza per andare avanti. Che esito avrà questa “scommessa” non solo commerciale? Oggi il Paradiso è vuoto: che succederà domani, quando riaprirà le porte?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 1° al 5 marzo)

Gloria è la nuova capocommessa del Paradiso, ma i dubbi su di lei rimangono. Armando cerca di aiutare Marcello e Ludovica contro il Mantovano, ma la situazione è complicata. Giuseppe vede che Rocco e Maria si avvicinano sempre più: il suo piano funziona. Umberto si scusa con Vittorio e Federico per gli effetti dei suoi comportamenti sulle loro vite. Maria cambia look e stupisce sia Rocco sia Irene (sempre più gelosa). Anna è assunta come Venere. Sostenuto da Beatrice, Vittorio punta sul nuovo stile british proposto da Gabriella.

Le anticipazioni dall’8 al 12 marzo