“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: chi attacca Clelia?

29 Gennaio 2021 | 15:23 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"



La gravidanza di Clelia (Enrica Pintore) ha generato una giostra di pettegolezzi che gira sempre più veloce, e l’argomento delle voci più cattive è proprio la capocommessa del Paradiso delle Signore, dipinta come donna poco seria. Clelia non sa bene come comportarsi: all’improvviso si accorge che tutto sembra complottare contro di lei. In particolare deve misurarsi con Silvia (Marta Richeldi) e con zia Ernesta (Pia Engleberth) che, avendo ben chiaro l’obiettivo di riportare Luciano (Giorgio Lupano) a casa, alternano con lei rimproveri e consigli interessati per assecondare un’idea che Clelia sta maturando: fuggire da Milano. Quando Luciano sembra riuscito a dissuadere il suo amore da questo piano, Clelia subisce uno “sfregio” tremendo. Viene attaccata pubblicamente, ma in un modo vilissimo: si sparla di lei in una serie di manifesti affissi abusivamente. Questa valanga di fango le farà prendere una decisione importante.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 gennaio)

Clelia e Luciano devono gestire una novità importante: avranno un figlio. Ma le cose si complicano subito. Cosimo è abbattuto dalla morte improvvisa del padre, e Umberto gli assesta un altro brutto colpo. Gabriella si sente in colpa per aver baciato Salvatore e si riavvicina a Cosimo: le nozze sono confermate. Agnese torna a lavorare e anche Giuseppe si trova un’occupazione. Vittorio, al cui fianco Beatrice ha sempre più importanza, cerca di aiutare Giuseppe e Cosimo. Rocco delude Irene dimenticandosi di un appuntamento: era con Maria.

Le anticipazioni dall’1 al 5 febbraio

● Gabriella procede nei preparativi per le nozze. Se l’abito è già pronto, lei pare non esserlo altrettanto.

● Salvatore è sempre più deciso a riconquistare Gabriella in extremis, e per questo litiga anche con mamma Agnese.

● Vittorio vuole organizzare al Paradiso un evento per San Valentino e Beatrice gli dà buoni suggerimenti: sembrano sempre più una coppia.

● Adelaide è sempre più cauta nei confronti di Federico ed esorta Umberto a non legarsi troppo a lui.

● Ludovica scopre che Marcello nasconde ancora qualcosa.