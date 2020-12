“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: chi bussa a casa Amato?

11 Dicembre 2020 | 14:44 di Enrico Casarini

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"



La storia d’amore di Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi) sembra essere arrivata sul binario che, finalmente alla luce del sole, potrebbe condurli verso la felicità, quando a Milano arriva una persona che pareva scomparsa nel nulla. È Giuseppe Amato (Nicola Rignanese), il marito di Agnese. A questo punto tutto si complica. La fuga in Germania di Giuseppe rimane un grande mistero: scappato per sfuggire a una vendetta di mafia, l’uomo s’è costruito una seconda vita interrompendo ogni relazione con l’Italia e con i suoi cari. Perché l’ha fatto? Perché è tornato? E cosa succederà ai nostri innamorati? Agnese rassicura Armando: gli vuole ancora bene, ma com’è ovvio le cose sembrano cambiare subito. E, del resto, né lei né Salvatore (Emanuel Caserio) riescono a non avere sospetti su Giuseppe. Il quale, da parte sua, vede quanto sia importante Armando per i suoi familiari e capisce che deve tenere conto della nuova situazione. Però ha in serbo una proposta “natalizia” da fare ad Agnese che potrebbe cambiare ogni cosa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 dicembre)

Silvia è sconvolta e ha due malori: con fatica Federico accetta di parlarle. Marcello è costretto dal Mantovano a fare contrabbando con la Svizzera. Gabriella è felice: i suoi abiti hanno fatto un figurone alla prima della Scala! Vittorio chiede a Beatrice e ai suoi figli di trasferirsi a casa sua; Pietro intanto inizia ad apprezzare il lavoro al Paradiso. Ludovica torna a Milano e chiede l’aiuto di Cosimo e il perdono dei Guarnieri. Laura e Salvatore litigano sul sostituto di Marcello. Armando e Agnese decidono di parlare a Rocco e Salvatore.

Le anticipazioni dal 14 al 18 dicembre

● Marcello vuole sistemare la sua vita: cerca di accordarsi col Mantovano e chiede a Roberta di sposarlo. Le cose però precipitano e lui ha una buona idea per salvare almeno chi gli sta più a cuore.

● Roberta ha una brutta sorpresa: a questo punto la scelta di lasciare Milano le pare ancora più necessaria.

● Clelia inizia a cercare una nuova Venere.

● Luciano invita Federico a passare il Natale con lui, Clelia e Carletto, ma il ragazzo è dubbioso.

● Beatrice si avvicina sempre di più a Vittorio.