“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Clara ha un problema

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 ottobre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Clara (Elvira Camarrone) ritorna al Paradiso delle Signore dopo la pausa trascorsa in Francia e dedicata al ciclismo. Ritrovare le amiche e il clima familiare del grande magazzino le dà grande felicità, ma questo non basta a renderla del tutto serena. Reincontrare Alfredo (Gabriele Anagni), infatti, la preoccupa. Per lei Alfredo è stato talent scout, allenatore e, in fondo, anche amore… Ma ora Clara non vuole che le cose tornino come prima: ha deciso di seguire i consigli del suo allenatore francese e dunque Perico non contribuirà più alla sua carriera sportiva. È una scelta delicata, che Clara sa di dover gestire con diplomazia… Peccato che la ragazza faccia un errore: si confida con Irene (Francesca Del Fa) e la capocommessa crea un gran pasticcio. Ora Clara deve trovare il modo di chiarirsi con Alfredo. E deve anche capire come e con chi affrontare un argomento altrettanto delicato: il rapporto con l’allenatore francese, che non è stato solo di collaborazione “tecnica”…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 ottobre)

Elvira e Salvatore hanno fatto l’amore e la venere sente il bisogno di parlarne con qualcuno: è un errore… Armando chiede a Enrico di non lasciare il Paradiso. Botteri trova il tessuto che temeva essere stato tutto acquistato dalla Furlan e può realizzare l’abito di punta per la collezione preparata per la Costa Smeralda. Odile a un bivio: lavorare al Paradiso o alla Galleria? Ciro riceve una telefonata dalla Sicilia: qualcuno ha bisogno di un favore. Umberto chiede a Matteo di spiare i movimenti di Marcello circa l’affare in Costa Smeralda.

Le anticipazioni dal 14 al 18 ottobre