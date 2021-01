“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: come può cambiare la vita…

08 Gennaio 2021 | 14:52 di Enrico Casarini

Basta un episodio e una vita può cambiare completamente strada… Nei primi giorni del nuovo anno (siamo entrati nel 1962), nella Milano che vive “intorno” al Paradiso delle Signore diverse persone devono fare i conti con questa piccola grande verità. Quando Agnese (Antonella Attili) torna dalla Sicilia, per esempio, si ritrova in un mare di problemi: l’improvviso ritorno di suo marito Giuseppe (Nicola Rignanese) è ingombrantissimo, e Armando (Pietro Genuardi) capisce che le cose tra loro stanno velocemente precipitando. Agnese è messa alle strette anche da suo figlio Salvatore (Emanuel Caserio), che vuole sapere la verità sulla lettera non recapitata a Gabriella (Ilaria Rossi), l’amore della sua vita che ora sta sposarsi con Cosimo (Alessandro Cosentini): cosa sarebbe successo se la stilista avesse letto le sue parole? Infine ci sono Vittorio (Alessandro Tersigni) e Beatrice (Caterina Bertone): proprio quando lei sta iniziando la sua nuova vita scoprirà con lui che cosa li unì e cosa li divise in un passato ormai lontano.



Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 gennaio)

Mentre Gabriella e Cosimo si preparano alle nozze, riaffiora in casa Amato la lettera con cui Salvatore cercava di ridare fuoco alla sua relazione con la ragazza. Adelaide non tollera l’arrivo di Beatrice nella vita di Vittorio e la affronta; Beatrice intanto s’iscrive a una scuola serale per diventare ragioniera. Federico cerca casa; il rapporto con sua madre rimane complicato. Rocco scopre che Irene, fuggita di casa, dorme nel grande magazzino e fra loro si crea un legame. Ludovica vede Marcello col Mantovano e decide di parlargli.

Le anticipazioni dall’11 al 15 gennaio

● Umberto si ritrova nei guai per la proposta d’affari di Bergamini senior, che oltre tutto indaga su quel che è successo a Ravasi e trova qualcosa.

● Gabriella è turbata dalla questione della lettera di Salvatore: vorrebbe dimenticarsi di tutto, ma intanto mente a Cosimo.

● Salvatore ha il morale sotto i piedi, ma si sfoga con la persona sbagliata.

● Clelia si sente male, ma cerca di tranquillizzare Luciano.

● Irene deve lasciare il suo “nascondiglio” nel Paradiso, ma Rocco si offre di aiutarla a trovare un nuovo alloggio.