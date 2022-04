“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: con il fiato sospeso

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 aprile su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Il malore di Beatrice (Caterina Bertone) segna un momento di svolta nel duello tra Vittorio e Dante. La donna è in coma e Vittorio sente di doversi dedicare in ogni modo a lei, così cerca un grande neurochirurgo perché l’aiuti e cede a Dante il diritto di usare il “marchio” del Paradiso delle Signore: vuole costruire una catena di grandi magazzini negli Stati Uniti? Bene, che lo faccia, sia pure a certe condizioni: lui ha altro a cui pensare. Ma l’incubo in cui è caduta Beatrice non sembra risolversi, e i due uomini, ritrovandosi di fronte a questa orribile realtà, sentono che qualcosa in loro sta cambiando. Se Vittorio è a terra, Dante non sta meglio: è disperato, perché inizia a sentire che l’amore per Beatrice è più forte del suo desiderio di vendetta. Entrambi, dunque, attendono che in ospedale succeda qualcosa. E qualcosa finalmente succede, mettendo alla prova le loro coscienze, e uno tra loro finirà per fare una scelta imprevedibile.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 aprile)

Attraverso la scusa della malattia, Flavia (con la complicità di Fiorenza) riesce a far vacillare l’amore di Marcello per Ludovica: il ragazzo si sente non all’altezza di aiutare la madre della fidanzata, mentre Torrebruna diventa sempre più importante nella vita delle Brancia. Salvatore fa la sua proposta di matrimonio ad Anna. Beatrice scopre il piano di Dante e si sente male. Marco si dichiara a Stefania, ma Gemma è ancora convinta di riconquistarlo. Umberto blocca Flora mentre sta lasciando Villa Guarnieri e la bacia: Adelaide li vede.

Le anticipazioni dal 18 al 22 aprile