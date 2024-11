“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: cosa succede a Elvira?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal’11 al 15 novembre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Nell’Italia del 1965 c’è una trasmissione televisiva per bambini che in pochi anni ha già conquistato tutti: è il concorso canoro dello Zecchino d’oro, che si svolge al teatro dell’Antoniano di Bologna. Le Veneri hanno un’idea, perché non iscrivere alla gara Michelino, il figlio di Mirella (Giulia Sangiorgi)? Mirella riflette sulla cosa e decide che, sì, potrebbe essere un’occasione per il bimbo. Michelino, però, ha bisogno di qualche lezione di canto per fare bella figura, e così la mamma chiede alla collega Elvira (Clara Danese) di seguirlo come “maestra”. C’è qualcosa, però, che non va in Elvira, la ragazza, infatti, ha un malore. A una prima occhiata, è una cosa da niente e la Venere si rimette in sesto, senza preoccuparsi troppo. Del resto c’è Michelino da accompagnare in questa avventura che parte con una prima audizione… Quando è però chiaro che Elvira continua a non sentirsi bene, Mirella si preoccupa e decide di farla ragionare. Per caso, non è che sia incinta?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 novembre)

Marcello è deciso a svelare all’intera Milano la verità su Umberto e trova l’appoggio di Marta. Le preoccupazioni di Marta spingono Enrico ad avvicinarsi ancora di più a lei. Matteo vuole andare a Parigi per raccontare il suo “misfatto” a Maria. La vita privata di Roberto e Mario è “spiata” dalla loro portinaia. Irene vuole festeggiare il compleanno di Alfredo in grande stile, e intanto Elvira capisce che Clara è ancora innamorata del magazziniere. A proposito di Clara, arriva la notizia che Jerome, il suo allenatore francese, è in arrivo a Milano.

Le anticipazioni dal’11 al 15 novembre