“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: cosa turba Tancredi?

Sono giorni di grande turbamento per Tancredi (Flavio Parenti). Nella buriana che accompagna l’avventura del nuovo grande magazzino, s’infila anche Marco (Moisé Curia). Chiede al fratello di comprare il giornale Paradiso Market, che Umberto (Roberto Farnesi) ha proposto in vendita a Vittorio (Alessandro Tersigni) prospettandogli l’alternativa terribile di acquistarlo o di condannarlo alla chiusura. In tutto questo caos, appunto, Tancredi sembra spezzarsi: ha un malore e Marco lo accompagna in ospedale. Che cosa gli sta succedendo? Tancredi elude ogni spiegazione, e dunque Marco si preoccupa sempre di più. E non basta. Dopo aver parlato con Vittorio, Marco inizia ad avere sospetti sul coinvolgimento di Tancredi nell’incendio che ha distrutto la fabbrica di Matilde (Chiara Baschetti), che proprio con Vittorio aveva evocato quella misteriosa vicenda… Un chiarimento tra i due fratelli Di Sant’Erasmo ora appare inevitabile.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 aprile)

Vittorio si accorda con Ezio: d’ora in poi sarà la sua azienda a confezionare gli abiti per il Paradiso. Adelaide si offende per la scelta presa alle sue spalle, ma ora ha altro di cui preoccuparsi: deve raggiungere in Francia un’amica che sta molto male; il saggio maggiordomo Italo, però, le sconsiglia di andare con Marcello. Marco spiega a Tancredi che è tornato perché tra lui e Stefania è finita. Roberto invita Gemma al Circolo per “presentarla” in società, ma succede un guaio. Nonostante il silenzio dei genitori, Gemma viene a sapere di Marco e Stefania.

Le anticipazioni dal 10 al 14 aprile