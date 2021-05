“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Cosimo è sconfitto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 maggio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







La guerra tra Cosimo (Alessandro Cosentini) e Umberto (Roberto Farnesi) sembra essere alla fine. Per il giovane Bergamini è il momento di dichiararsi sconfitto: ha sbagliato molto, forse tutto, e non è riuscito neppure a ferire l’impero dei Guarnieri. Anzi, forse con le sue mosse ha ottenuto un risultato inatteso: ha riavvicinato lo scaltro finanziere ad Adelaide (Vanessa Gravina), la contessa d’acciaio. Ora dunque Cosimo chiede scusa: la rabbia per il disastro del progetto immobiliare lo ha annebbiato, le accuse che ha lanciato erano infondate, e non c’è più nulla dire. C’è invece qualcosa da fare: andarsene da Milano. Cosimo prepara un esilio all’estero per la famiglia. Come prenderà questa decisione Gabriella (Ilaria Rossi)? Non è la scelta più semplice da condividere, e lei è smarrita. Così ne parla con Salvatore (Emanuel Caserio), l’antica fiamma che negli ultimi complicatissimi tempi le si è riavvicinata.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 maggio)

Il progetto di “esportare” il Paradiso negli Usa riavvicina Vittorio e Marta. Maria decide di affrontare Irene: non può perdonarle il bacio dato a Rocco. Rocco, intanto, organizza una cena romantica con Maria, ma va incontro a un disastro. Giuseppe pare davvero impegnato a redimersi. molto altalenante. Marcello cerca di sfuggire alla giustizia e tiene Ludovica all’oscuro del suo piano di fuga da Milano; lei, però, viene a sapere tutto: non lo “scaricherà” ora! Dante dà un aiuto a Umberto nella sua lotta contro Cosimo.

Le anticipazioni dal 10 al 14 maggio