“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: cuori nella tempesta

03 Aprile 2020 | 14:05 di Enrico Casarini

Cuori in tempesta in casa Guarnieri. In pochi giorni Riccardo (Enrico Oetiker) e Umberto (Roberto Farnesi) si ritroveranno travolti da eventi che in qualche modo hanno causato, ma che forse ora non potranno più controllare. Nei giorni in cui, nonostante una fiammata di passione, Umberto vedrà allontanarsi Adelaide (Vanessa Gravina) al fianco di Achille Ravasi (Roberto Alpi), suo figlio Riccardo riceverà una notizia che lo sconvolgerà. Per il giovane Guarnieri le nozze della contessa sono un vero ginepraio. Per prima cosa deve convincere Angela (Alessia Debandi) a partecipare: lei proprio non vuole, perché teme di non essere all’altezza… Poi c’è il colpo basso che gli sferra l’avvocato Ravasi: deve cedergli l’amministrazione del patrimonio di Adelaide. E infine torna in scena l’ormai ex fidanzata Ludovica (Giulia Arena), che gli comunica una notizia che travolge ogni suo progetto: è incinta. E il padre del bambino è lui.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 marzo al 3 aprile)

Adelaide chiede a Riccardo di farle da testimone alle nozze, ma si arrabbia quando lui le dice che al suo fianco ci sarà Agnese. Achille approfitta di questa rabbia di Adelaide per parlarle male di Riccardo: non è affidabile come gestore di patrimoni… Ma fa astutamente marcia indietro quando Umberto, offeso e arrabbiato, alza la voce. Federico potrebbe davvero essere operato, ma la ricerca dei soldi necessari si fa molto complicata e così nasce un’alleanza inattesa tra Silvia e Clelia. Marta inizia una cura per la fertilità all’insaputa di Vittorio.

Le anticipazioni dal 6 al 10 aprile

● Umberto è convintissimo del fatto che Achille voglia ingannare Adelaide, ma non può dimostrarlo.

● Federico parte per la Svizzera, dove potrebbe essere operato. È gelido, però, con Roberta, perché lei gli ha detto di aver baciato Marcello.

● Agnese è arrabbiata con Gabriella dopo la rottura con Salvatore. Non solo chiede di lavorare da casa per non vederla, ma in un’emergenza le nega il suo aiuto.

● Adelaide è in partenza per il viaggio di nozze e capisce che Umberto non verrà a salutarla: sarà lei ad andare da lui.