“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Dante e Fiorenza: un duo diabolico

Umberto (Roberto Farnesi) sta giocando una partita molto pericolosa, e forse neppure lui riesce ancora a capire quanto… L’assenza di Adelaide (Vanessa Gravina), del resto, gli toglie l’alleata più scaltra, e non è un caso che continui a cercarla. In questo momento il principale nemico di Umberto è chiaramente Dante Romagnoli (Luca Bastianello), ma Guarnieri non riesce a farsi un’idea precisa dei suoi piani. Saltato l’affare con gli americani, che altro può succedere? Brancolando nel buio, Umberto decide di servirsi di Flora (Lucrezia Massari) come “spia”. Per cominciare, la stilista dovrà accettare un invito a pranzo da Romagnoli per scoprire qualcosa sulle sue intenzioni. Ormai Flora è così legata a Umberto che accetta la missione, ma più l’indagine va avanti, meno la ragazza si rende conto dell’astuzia di Dante, che riesce a strapparle un segreto: ci sarebbe una lettera di Umberto che svela la verità sul caso Ravasi… Chi la cercherà? La perfida Fiorenza (Greta Oldoni) naturalmente! E Fiorenza sa già dove andare a guardare.

Vittorio decide di aiutare Sandro a riconquistare Tina, che naturalmente non ne è felice. Gemma confessa a Veronica di aver scritto la lettera minatoria a Gloria: per il bene della famiglia. Il Circolo accoglie un nuovo arrivato, l’uomo d’affari Ferdinando Torrebruna, che rimane subito molto colpito da Ludovica. Umberto spiega a Marco che cosa si nasconde dietro la scomparsa di sua zia Adelaide, e il ragazzo ha un’idea per “toglierla” dai pasticci: Flora accetta di aiutarlo. Ad Armando arrivano pessime notizie su Rocco.

