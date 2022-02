“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: domande difficili

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all’11 febbraio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Il mistero legato alla fine di Achille Ravasi (Roberto Alpi) avvolge villa Guarnieri come un denso nebbione nero. Ogni persona coinvolta sembra muoversi seguendo una logica tutta sua, le sorprese sono all’ordine del giorno. Per esempio, dov’è finita Adelaide (Vanessa Gravina)? È stata convocata in Questura insieme con Umberto (Roberto Farnesi), ma di lei non c’è traccia… Non che Umberto stesse già passando un momento tranquillo, per altro: lo sviluppo del progetto con gli americani richiede una decisione drastica, per evitare un disastro che potrebbe segnare il futuro del Paradiso delle Signore (Dante, Luca Bastianello, ha un progetto crudele, si sa…). In questa confusione vengono alla ribalta due figure inattese: Marco (Moisé Curia) e Flora (Lucrezia Massari). Lui ha un piano che potrebbe fare uscire i Guarnieri dalle indagini e cerca di coinvolgere lei. Qual è l’idea di Marco? Flora accetterà di aiutare Umberto e Adelaide?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 gennaio al 4 febbraio)

Il ritorno di Sandro sconvolge Vittorio e Tina: il loro giovane amore sembra già al capolinea; una lite tra i due amici, poi, avrà un esito imprevedibile. Gemma vede Gloria turbata: la lettera anonima ha colpito nel segno! Questa iniziativa, però, contribuisce ad alimentare la crisi tra Ezio e Veronica. Umberto è preoccupato per la scomparsa di Adelaide. Dante, aiutato dalla cugina Fiorenza, tenta in tutti i modi di portare avanti il contratto con gli americani: non sono i vestiti, però, a guidare le sue azioni…

