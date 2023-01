“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: due cuori sempre più separati

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 gennaio su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







Appena arrivato a Milano, Tancredi (Flavio Parenti) ha cominciato a muovere le sue pedine. Il giovane industriale è molto scaltro e sa che il piano per la “riconquista” di Matilde (Chiara Baschetti) non può avere punti di debolezza. Non deve solo corteggiare sua moglie con tutto il fascino che avrebbe un aspirante fidanzato, ma deve anche garantirsi l’appoggio di Adelaide (Vanessa Gravina), perché la compattezza dei Di Sant’Erasmo deve venire prima di tutto. Com’è naturale, Vittorio (Alessandro Tersigni) soffre la nuova situazione in modo tremendo, visto che è anche costretto a fare finta di niente. Fare finta di niente, però, non vuol dire “fare niente”, e così è al lavoro per fare una bella sorpresa a Matilde. Ma al lavoro c’è anche Adelaide: Matilde le propone di curare la “posta del cuore” sulla rivista Paradiso Market, ma la contessa è più interessata a fare in modo che la moglie di sua nipote e Vittorio facciano definitivamente chiarezza sulla loro situazione. E intanto Tancredi continua a lavorare per costruire un nuovo futuro per il suo matrimonio.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 gennaio)

Umberto e Torrebruna uniscono le forze contro Adelaide e Marcello. L’Epifania al Paradiso è ravvivata da un’iniziativa dalla simpatia di Adelmo, un orfanello ospitato da don Saverio. Tancredi e Matilde passano il capodanno insieme: lei, però, non si fida fino in fondo del marito. Alfredo ignora ostentatamente Irene, che scopre di rimanerci male (e scopre anche che Clara “lavora” per Alfredo). Tancredi ingaggia un investigatore. Ezio è angosciato: la sua famiglia avrà grossi problemi economici se la nuova attività non partirà presto.

Le anticipazioni dal 9 al 13 gennaio