“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: due maternità molto difficili

10 Aprile 2020 | 14:20 di Enrico Casarini

Avere un figlio: è difficile pensare a qualcosa di più bello per una coppia che si ama… Eppure questa prospettiva meravigliosa sta per gettare in profonda crisi due amori che finora ci sono sembrati grandissimi e inossidabili. Partiamo da chi un figlio non lo ha ancora. Marta (Gloria Radulescu) continua la sua cura per la fertilità e insiste nel tenerla segreta a Vittorio (Alessandro Tersigni), perché sa che lui non approva questo accanirsi. Verrà però il giorno in cui la cura “tradirà” la salute di Marta facendola svenire durante il lavoro al Paradiso e Vittorio, scoperta la verità, si sentirà tradito. Quando invece Riccardo (Enrico Oetiker) scopre di attendere un figlio da Ludovica (Giulia Arena), decide di fare due cose: dice a Ludovica di voler riconoscere il nascituro, ma conferma di non volerla sposare. Racconta poi tutto ad Angela (Alessia Debandi) e le chiede di crescere con lui questo figlio. Le reazioni delle due ragazze travolgeranno Riccardo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 aprile)

Il matrimonio di Adelaide e Ravasi travolge i Guarnieri. Umberto è convintissimo del fatto che Achille voglia ingannare la contessa, ma non può dimostrarlo; tra lui e Adelaide, però, c’è un breve “ritorno di fiamma”. Riccardo invece deve cedere all’avvocato l’amministrazione del patrimonio di Adelaide. Ludovica dice a Riccardo di aspettare un figlio da lui. Federico, gelido con Roberta che gli detto di aver baciato Marcello, parte per la Svizzera, dove potrebbe essere operato. Agnese è arrabbiata con Gabriella dopo la rottura con Salvatore.

Le anticipazioni dal 13 al 17 aprile

● Paola viene contattata da un ex fidanzato che riprende a farle la corte e suo marito Franco è gelosissimo.

● Salvatore segue la vicenda di Paola e Franco e inizia a capire i danni fatti dalla sua gelosia al rapporto con Gabriella.

● Gabriella però riceve una dichiarazione d’amore da Cosimo e ora è il suo cuore che non sa a quale dei due ragazzi rivolgersi.

● Federico viene operato in Svizzera e Roberta è in pena perché non ha sue notizie. Finalmente, poi, si sa qualcosa: Federico ha rischiato grosso, ma alla fine tutto è andato bene.