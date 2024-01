“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: due ragazzi in cerca di un futuro

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 gennaio su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







Quale futuro attende Maria (Chiara Russo) e Matteo (Danilo D’Agostino)? E sarà un futuro che affronteranno insieme? I loro cammini sembrano destinati a intrecciarsi sempre di più in un momento delle loro vite in cui, però, alcune loro certezze faticosamente costruite sembrano sgretolarsi. Una classica situazione di crisi che può risolversi in modo imprevedibile. La crisi di Maria è chiara: non è più salda nell’amore per Vito (Elia Tedesco), tanto che è lui a frenare sull’acquisto della loro casa. Matteo, invece, è “vittima” di un attacco subdolo da parte di Umberto (Roberto Farnesi). Guarnieri ha capito che il modo migliore per sconfiggere Marcello (Pietro Masotti) è di separarlo da Matteo, e dunque fa una proposta allettante a quest’ultimo per spezzare il legame tra i fratellastri. Mentre i ragazzi vivono questi giorni di turbamenti, c’è chi si preoccupa di capire cosa stia succedendo tra loro: Concetta (Gioia Spaziani) sente che qualcosa le sfugge e decide di fare le sue mosse, con la sensibilità di una mamma e l’acume di una investigatrice.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 gennaio)

Maria e Matteo si dicono quel che provano l’una per l’altro. Tullio regala un abito a Elvira per “aiutarla” ad affrontare la serata in cui i loro genitori si conosceranno. Marcello cerca di coinvolgere Matteo in un progetto, ma l’affare salta. Nel frattempo Umberto è deciso a boicottare Marcello in ogni modo. Vittorio e Irene convincono Leonardo a concedere al Paradiso l’onore di ospitare la stilista inglese Mary Quant. Vito sente che Maria si sta allontanando. Flora s’interroga sulla solidità del rapporto con Umberto.

Le anticipazioni dal 22 al 26 gennaio