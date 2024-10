“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: due veneri nella tempesta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all’11 ottobre su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







Le veneri sono in subbuglio. Un ritorno inatteso e una questione molto privata arrivano a sconvolgere la tranquillità delle commesse del Paradiso delle Signore. Partiamo dalla “fine”. Elvira (Clara Danese) e Salvatore (Emanuel Caserio) hanno fatto l’amore. Per la Gallo è stata la prima volta e ora sente il bisogno di parlarne con qualcuno. Prima lo fa con Irene (Francesca Del Fa), chiedendole di tenere il segreto. Poi, però, si confida anche con Mirella (Giulia Sangiorgi), unica venere ad aver già vissuto questa esperienza: Elvira rimane turbata dal quel che le dice la collega, e la sua confusione si fa timore quando Salvatore non si presenta a un appuntamento… Anche Mirella, comunque, ha un cruccio. Quando arriva la notizia del ritorno a Milano di Clara (Elvira Camarrone), lei teme di perdere il lavoro. Le veneri sono molto felici per Clara, ma capiscono l’angoscia di Mirella e decidono di darle una mano chiedendo aiuto a Roberto (Filippo Scarafia). Come reagirà il “condirettore” del grande magazzino?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 settembre al 4 ottobre)

Vittorio torna a Milano per recuperare da Tancredi i progetti del padre di Matilde: l’incontro tra loro è tesissimo. Prima di ripartire, Conti fa un regalo prezioso e creativo agli amici del Paradiso. Armando inizia a sospettare qualcosa sull’identità di Enrico; quando questi lo capisce, decide di licenziarsi. La Furlan tira un colpo mancino a Botteri. Dopo aver fatto scalpore al Circolo, Odile ha un’idea per una campagna pubblicitaria e la propone alla Galleria Milano Moda. Elvira ha un durissimo scontro con suo padre e decide di seguire il suo cuore.

Le anticipazioni dal 7 all’11 ottobre