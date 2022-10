“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: e adesso, Veronica?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 ottobre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Il grande magazzino è in festa: Gloria (Lara Komar) è tornata libera ed è stata accolta con gran calore dallo staff del Paradiso delle Signore, a cui la Moreau presto si riunisce. Non tutti, però, riescono a essere completamente felici per il buon esito della vicenda. A casa Colombo-Zanatta, infatti, c’è chi prova una tremenda angoscia: Veronica (Valentina Bartolo) non sa bene come prendere la novità. Che cosa cambierà ora nel suo rapporto con Ezio (Massimo Poggio)? La signora Zanatta, però, sente il dovere di non tradire questi pensieri inquieti e decide addirittura di fare un grande passo: invita a cena Gloria per dimostrarle il suo affetto e il fatto di avere alcun conto in sospeso con lei. Veronica non può sapere che Gloria è angosciata quanto lei, tanto che l’invito scatena in lei un’enorme preoccupazione. A peggiorare le cose per Veronica, poi, arriva una telefonata dell’avvocato… La serata minaccia di essere tempestosa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 ottobre)

Adelaide lascia a bocca asciutta Vittorio: non gli vende le sue quote del Paradiso. Del resto la contessa sembra essere interessata solo al suo nuovo “protetto”: l’aspirante uomo d’affari Marcello. Con l’aiuto di Stefania e Gemma, Ezio prepara una sorpresa per il suo anniversario con Veronica; lei, però, teme che lui si dimentichi dell’evento. Maria ha preparato i suoi primi bozzetti per nuovi capi e Matilde (che, come vice di Adelaide, è già guardata con sospetto da Vittorio, Umberto e Flora) rimane ben impressionata.

Le anticipazioni dal 10 al 14 ottobre