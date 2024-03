“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: è arrivata la mamma

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 15 marzo su Rai1 (da lun. a ven. alle ore 16.00) Enrico Casarini







Le anticipazioni dall'11 al 15 marzo

Una regola che valeva negli Anni 60 e vale ancora oggi: mai fare arrabbiare una mamma. Olga (Nicoletta Di Bisceglie) lo sa bene, e infatti non sa che fare ora che sua madre Wanda è arrivata a Milano. La mamma era così felice della sua vocazione per l’insegnamento, chissà come reagirà al suo drastico cambio di vita, che include anche la curiosa convivenza con Armando (Pietro Genuardi), Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti)… Per capirne di più abbiamo deciso di parlarne proprio con la signora Wanda Camilli, ovvero con la sua interprete, Benedicta Boccoli, prestigioso nuovo ingresso nel cast di Il Paradiso delle Signore.

«Wanda è una signora molto vecchio stile. Un po’ bigotta, insomma» spiega Benedicta. «In fondo vorrebbe decidere lei per Rosa, e comunque crede profondamente che sua figlia sia un’insegnante di talento. Rosa, però, ha deciso per sé tenendola all’oscuro di tutto». E come si sente nei panni della signora Camilli? «Penso che sia un personaggio che mi viene bene. Il suo carattere, che non ha proprio nulla a che fare con il mio, e tutte le sue contraddizioni sono divertenti».

Nella costruzione del personaggio Benedicta Boccoli ha avuto un “vantaggio” non piccolo: «Per diventare questa signora degli Anni 60 ho potuto pensare alla mia mamma Cristina e alla mia nonna Maria. Quei tailleur, quelle stoffe, quel girocollo di perle, quella borsetta sempre in mano, io li ho visti portati da loro. E poi c’è la pettinatura, che sembra proprio quella della nonna. Ricordo che per avere i capelli così voluminosi andava a letto con certi “bigodoni” durissimi che ancora mi chiedo come non la facessero svegliare al mattino con un eterno torcicollo». Il personaggio di Wanda è appena arrivato, e naturalmente già ci chiediamo quanto rimarrà nel mondo del Paradiso delle Signore: «Questo proprio non lo so» conclude la Boccoli «ma so che mi piacerebbe molto restare, perché Wanda mi diverte appunto moltissimo e perché l’esperienza sul set è stata bellissima. Sono stata pazza di gioia ogni giorno che ci ho trascorso».