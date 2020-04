“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: e vissero felici e contenti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 aprile al 1º maggio su Rai 1, da lun. a ven. alle ore 15.40

25 Aprile 2020 | 10:45 di Enrico Casarini

Da questa settimana l’emergenza coronavirus impone un cambiamento anche alla programmazione de Il Paradiso delle signore. Si ferma la messa in onda delle puntate inedite e rivedremo tutti gli episodi di questa quarta, fortunata stagione. Insomma, lasciamo momentaneamente le vicende del nostro piccolo grande mondo milanese del 1960 all’indomani delle clamorose nozze tra la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e l’avvocato Ravasi (Roberto Alpi). Invece ci ritroviamo, con un balzo all’indietro, ai giorni che portano al matrimonio di Marta (Gloria Radulescu) con Vittorio (Alessandro Tersigni). I preparativi nuziali ci mostrano lo spirito di Marta e Vittorio: per loro conta soprattutto l’amore e vogliono fare tutto in semplicità. Naturalmente la Contessa è di tutt’altro avviso e sogna un evento elegante e mondano all’altezza della sua nobiltà. L’occasione, del resto, pare riaccenderle la fiamma dell’amore “impossibile” con Umberto (Roberto Farnesi), quindi su quell’altare forse vorrebbe vedercisi lei. Ma i due ragazzi sono tenaci e vogliono fare a modo loro.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 aprile)

Vittorio non perdona Marta e lei torna a Villa Guarnieri: è una mossa azzeccata, perché porta a un chiarimento. Riccardo decide di sposare Ludovica. Quando Angela viene a sapere di questa decisione del suo fidanzato è distrutta e pensa di lasciare Milano, ma lui ha un altro gesto d’amore nei suoi confronti e riguarda il suo bimbo. Salvatore è disperato e pensa solo a Gabriella, così le Veneri decidono di aiutarlo. Agnese, invece, combina un guaio. Luciano e Clelia sono sempre più felici, e anche il piccolo Carlo è contento.

Le anticipazioni dal 27 aprile al 1º maggio

● Gabriella torna da Parigi e rivela le sue qualità di stilista.

● Rocco arriva a Milano e trova lavoro al Paradiso come magazziniere: lo aspettano giorni duri.

● Roberta incontra Angela, ragazza appena giunta dal Bresciano in cerca di lavoro: fanno subito amicizia.

● Nicoletta e Cesare tornano dal viaggio di nozze. Riccardo si fa vivo con lei: vuole rivedere sua figlia.

● Umberto capisce di dover ricucire i rapporti con Riccardo.