“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Elvira perde la pazienza

Ancora una volta l’arte sembra il ponte capace di congiungere Salvatore (Emanuel Caserio) ed Elvira (Clara Danese)… E ancora una volta Tullio (Nathan Macchioni) sembra essere l’ostacolo che rovinerà tutto. Dopo la vittoria alla gara di ballo, Salvo invita Elvira ad animare una serata al Gran Caffè Amato, questa volta sfoggiando il suo talento di cantante. La venere tentenna. È facile immaginare che in fondo la proposta non le dispiaccia, tuttavia teme di ricevere un’altra sgridata dal fidanzato. E infatti alla Gallo che gli parla della serata, Tullio oppone la più sintetica e definitiva delle risposte: «No!». Che cosa succede, però? Succede che questa volta Elvira non china il capo, non accetta in silenzio la volontà del compagno: Elvira reagisce. E decide di presentarsi al Caffè per esibirsi. È un “recital” da applausi, ma l’atmosfera viene rovinata dall’arrivo di un Tullio arrabbiato. E, visto che nervosismo chiama nervosismo, anche Salvatore perde la pazienza. C’è una gran lite in vista…

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 aprile)

Tornata da Parigi, Maria rompe con Vito. Umberto è insofferente: gli pesa il riavvicinamento tra Adelaide e Marcello; non sopporta Flora sul lavoro; infine fa spiare Matteo perché teme che lo tradisca. Le cose tra Vittorio e Marta non vanno come ci si aspetterebbe da una coppia che si vuole separare. E ci scappa un bacio… Alle loro spalle, però, trama Tancredi. Clara salva il brevetto del cambio di Alfredo. Marcello va a Francoforte per firmare il contratto con Hofer. Matteo “scompare” proprio quando voleva dire la verità al fratello.

