“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Ezio è stato precipitoso

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 novembre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 16.05 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Le vicende del Paradiso delle Signore stanno per conoscere una pausa. Dal 28 novembre al 9 dicembre, infatti, la soap sarà sospesa per lasciare spazio ai Mondiali di calcio. Prima di queste “ferie”, però, avremo tempo di vedere come la vita di Ezio (Massimo Poggio) si complichi sempre di più. Le dimissioni dalla Palmieri date dopo uno scontro con Umberto (Roberto Farnesi) cambiano le sue prospettive. E, ripensandoci, forse Ezio capisce di essere stato un po’ precipitoso… Infatti cerca di tenere segreta la notizia: in particolare, preferisce trovare un nuovo lavoro prima di dire a Veronica (Valentina Bartolo) dell’addio alla Palmieri. Così, però, si trova tra due fuochi: mentre continua a tacere con Veronica, al contempo deve gestire l’insistenza con cui Gloria (Lara Komar) continua a dirgli di “ufficializzare” le dimissioni. Gloria non demorde e solletica Ezio consigliandogli di provare a mettersi in proprio (un’idea c’è, ed è geniale). Ma Colombo adesso è proprio confuso, e si ritrova titubante anche di fronte a questo progetto. Che cosa deciderà? E quando dirà la verità a Veronica e alle figlie?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 novembre)

La spaccatura tra Flora e Maria è sempre più profonda; le cose non migliorano quando Matilde scopre che Flora ha copiato un modello di Maria. Flora, però, ha già altre idee per la testa: la prima riguarda il suo rapporto con Umberto. Marcello vuol fare felice Adelaide concludendo l’acquisto di una serra abbandonata su cui la contessa ha messo gli occhi. Ezio si trasferisce a casa di Vittorio: è l’unica buona notizia in un momento di grandi tensioni tra lui e Umberto. Stefania e Adelaide cercano di aiutare Marco a non lasciare il giornalismo.

Le anticipazioni dal 21 al 25 novembre