“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Ezio ha un sogno

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 ottobre su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Nella serata dell’11 ottobre 1962 destinata a passare alla storia per il famoso Discorso della luna di papa Giovanni XXIII («Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini e dite “Questa è la carezza del Papa”»…), succede qualcosa di molto importante anche nella famiglia Colombo: Ezio (Massimo Poggio) e sua figlia Stefania (Grace Ambrose) cenano insieme per la prima volta, in quello che un tempo era l’appartamento dei Cattaneo e ora diventerà casa Colombo. Se Stefania è felice di riavvicinarsi al padre, non tutti gioiscono. Nasce una forte e pericolosa gelosia in Gemma (Gaia Bavaro), quando si accorge che sua madre Veronica (Valentina Bartolo), la compagna di Ezio, cerca di stabilire buoni rapporti con Stefania. E anche Gloria (Lara Komar) rimane praticamente senza parole quando capisce qual è il progetto di Ezio: allargare la sua attuale famiglia a Stefania, che dovrebbe quindi stabilirsi a casa Colombo…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 ottobre)

Adelaide convince Flora di trasferirsi a villa Guarnieri: spera così di mettere le mani sulla lettera che Ravasi ha lasciato alla ragazza. Salvatore continua a corteggiare Anna. Gloria è sempre più preoccupata dalla presenza di Ezio e cerca in tutti i modi di evitarlo. Ludovica è a un passo dal disastro economico e Adelaide viene a saperlo. Vittorio propone ad Anna l’assunzione al Paradiso, ma lei tentenna: lì ci sono troppi ricordi… Agnese non si trova bene a lavorare con Flora. Giuseppe riceve notizie dalla Germania.

Le anticipazioni dall’11 al 15 ottobre