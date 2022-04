“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Flavia trama e mente a Ludovica

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 aprile su Rai1, da lun. a ven. alle ore 15.55 Enrico Casarini







Si complicano le cose in casa Brancia di Montalto. Angosciata alla prospettiva del disastro economico che la travolgerà con la fine del matrimonio, e aiutata dall’infida Fiorenza (Greta Oldoni), Flavia (Magdalena Grochowska) sta tessendo la tela del piano per guidare sua figlia Ludovica (Giulia Arena) verso quel porto sicuro, ovvero danaroso, che risponde al nome di Torrebruna (Fabio Fulco). Per incastrare la figlia e isolarla da Marcello (Pietro Masotti), Flavia parla a Ludovica della sua “malattia” e le chiede di tacere con tutti. La ragazza vorrebbe obbedire, ma l’ansia è tale che non sa trattenersi dal parlare con il fidanzato. Così, però, precipita Marcello nella frustrazione, visto che lui sa di non potersi permettere di dare alcun aiuto. Parallelamente Fiorenza parla della “malattia” a Torrebruna, che subito, nella sua ricchezza, si dichiara disponibile a sopportare ogni spesa per le cure di donna Flavia. Quando Marcello viene a sapere dell’intenzione di Torrebruna, la sua frustrazione si trasforma nel panico di essere stato sconfitto e dunque di aver perso Ludovica.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 aprile)

Adelaide sospetta che tra Umberto e Flora ci sia qualcosa, ma lui la tranquillizza. Il legame tra Beatrice e Dante sembra forte, e Vittorio è preoccupatissimo. Stefania vuole allontanarsi da Marco per non ferire Gemma, che intanto si prepara al fidanzamento con lui. Nella sua tristezza Stefania si riconcilia con Gloria. Flavia trova in Fiorenza la complice perfetta per il piano con cui cerca di ritrovare la sicurezza economica e che inizia con una menzogna: dice di essere gravemente malata. Alla cena di fidanzamento, Marco lascia Gemma.

Le anticipazioni dall’11 al 15 aprile