“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Flora apre il suo cuore a Umberto

Lo spietato disegno di vendetta di Dante (Luca Bastianello) prosegue e fa danni su danni. Ci sono molti effetti immediatamente visibili: lo scontro aperto tra Romagnoli e Vittorio (Alessandro Tersigni), per esempio, sta guastando il clima al Paradiso delle Signore e al grande magazzino c’è sempre meno voglia di sorridere. Ci sono poi effetti “sotterranei”, ma che non complicano meno le cose. A Villa Guarnieri, in particolare, si sta consumando un dramma silenzioso: è quello di Flora (Lucrezia Massari). La ragazza ha fatto una scelta di campo fortissima, piegando il suo comportamento alle ragioni del cuore. Ha cancellato le ombre del suo passato per schierarsi al fianco di Umberto (Roberto Farnesi). Ma ora, tra le macerie lasciate dallo scontro del finanziere con Dante e il ritorno di Adelaide (Vanessa Gravina), Flora si ritrova smarrita. Una cosa soltanto le è chiara, ed è il suo amore per Umberto. Dopo tanto tergiversare, prende una decisione: deve dirglielo. Ma la reazione di Umberto è tutta da scoprire.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 marzo)

Sconvolta dall’aver scoperto che Gloria è sua madre, Stefania vuole “scomparire”; Marco la nasconde a Villa Guarnieri, ma Umberto lo scopre e intima alla ragazza di andarsene. Ezio riesce finalmente a parlare con sua figlia e le dice tutto di Gloria. Salvatore rinuncia all’acquisto della casa; l’arrivo a Milano della madre di Anna complica ulteriormente le cose. Vittorio si scontra costantemente con Dante, anche sull’organizzazione di una sfilata al Circolo, che, grazie alla cattiveria di Fiorenza, si rivela un fiasco e mette Vittorio in ulteriore difficoltà.

Le anticipazioni dal 21 al 25 marzo