“Il Paradiso delle signore”, le anticipazioni: Flora, dimentica tuo padre!

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Paradiso delle signore"

Ferie natalizie al Paradiso delle Signore: le saracinesche televisive del grande magazzino chiuderanno venerdì 24 dicembre e si riapriranno lunedì 3 gennaio. Una grande protagonista delle ultime puntate ha deciso di prendersi una vera vacanza: Flora è in viaggio verso New York. Dopo aver scoperto che mostro fosse davvero suo padre, l’avvocato Ravasi (Roberto Alpi), ora la ragazza deve riflettere profondamente. Ne abbiamo parlato con chi la conosce meglio di tutti: Lucrezia Massari, la sua interprete. «Flora fa un viaggio di tristezza e di speranza», spiega Lucrezia. «Ha sempre saputo di non avere un “padre modello”, ma ora è in crisi. È il momento dei grandi dubbi». Lucrezia aggiunge un “consiglio da amica” per Flora: «Le direi di smettere di lasciarsi condizionare la vita dal padre. Ha lasciato una città meravigliosa come New York, ha trovato il successo e un buon lavoro a Milano (pensate che responsabilità poteva essere la stilista di un simile marchio negli Anni 60!): deve tornare ancora più grintosa!». La ritroveremo sorridente o corrucciata? «L’una e l’altra cosa!». Di sicuro sarà complicato il rapporto con i Guarnieri, che le hanno svelato con durezza la verità… «Il carattere di Flora è già segnato, sta già cambiando: non riesce più a odiare i Guarnieri e anzi si sente quasi in colpa per aver pensato male di loro». A proposito del buon lavoro fatto da Flora, qual è il capo disegnato da lei che Lucrezia predilige? «Sceglierei subito l’abito da sera che Flora stessa ha indossato alla sfilata». Come le starebbe? Possiamo vederlo subito nella foto di questa pagina!